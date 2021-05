Sylwia Peretti w programie "Królowe życia" dała się poznać widzom jako pewna siebie miłośniczka motoryzacji.

W show pokazała swoje barwne życie u boku ukochanego. Para bardzo przypadła do gustu odbiorcom i Sylwia szybko zyskała fanów.



Gwiazda lubi dzielić się swoimi prywatnymi sprawami nie tylko w programie, ale także w swoich mediach społecznościowych.



To właśnie tam ostatnio wyjawiła, że odlicza dni do ślubu ze swoim ukochanym!



"Najfajniejsze uczucie, że w końcu możemy naprawdę planować ten dzień! Byliśmy już zrezygnowani, był czas, że już odpuściłam i wtedy właśnie Łukasz wziął sprawy w swoje ręce, zaangażował się i znalazł się termin! (...) Pogoda czy pierwszy taniec nie mają już dla nas takiego znaczenia. Chcemy, by był to ślub naszych marzeń. (...) Póki co odliczamy i już nie możemy się doczekać" - powiedziała podekscytowana Sylwia.



Z pewnością, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, celebrytka pochwali się szczegółami uroczystości, a fanki z niecierpliwością wyczekują ślubnej kreacji!

