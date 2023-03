Szelągowska gościem u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Opowiedziała o ojczymie-pedofilu

Kim jest Dorota Szelągowska?

Dorota Szelągowska to prezenterka i osobowość telewizyjna, znana i lubiana od wielu lat. Urodziła się 42 lata temu w Trypolisie, wychowywana była głównie przez matkę - Katarzynę Grocholę, która rozwiodła się z jej biologicznym ojcem. Pod koniec lat 90. Szelągowska debiutowała w programie "Rower Błażeja", była również asystentką Magdy Mołek, pracowała przy show "Taniec z gwiazdami" czy "Pytaniu na śniadanie". Od kilku lat prowadzi swój własny program, w którym zajmuje się metamorfozami wnętrz - "Totalne remonty Doroty Szelągowskiej". Ma za sobą trzy rozwody - była żoną Pawła Hartlieba, Adama Sztaby, Michała Wawro.

Dorota Szelągowska gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski"

W miniony poniedziałek - 27 marca Szelągowska gościła w odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski", gdzie opowiadała m.in. o swoich doświadczeniach podczas metamorfoz wnętrz - mówiła o największych "grzechach" Polaków dotyczących urządzania mieszkań czy domów. Przyznała, że sama mieszka dość skromnie.

Nie zabrakło też pytań trudnych i osobistych jakie zadawali prowadzący. Padły również takie, które dotyczyły najtrudniejszego okresu w życiu Szelągowskiej - a mianowicie dzieciństwa. Na końcu rozmowy zapytano prezenterkę o ojczyma.

Szelągowska szczerze o trudnym dzieciństwie i ojczymie-pedofilu

Kuba Wojewódzki postanowił zadać Szelągowskiej wprost pytanie dotyczące mężczyzny, który przed laty zastępował jej ojca. Okazało się, że ojczym nie tylko znęcał się fizycznie nad jej matką - co wyznała w jednym z wywiadów kilka lat temu, ale także był pedofilem. Co ciekawe, po wielu latach Szelągowska wyznała, że z tego co wie, jej dawny ojczym pracuje obecnie w TVP. Jak sama twierdzi, traumatyczne wspomnienia sprawiają, że gdyby dziś spotkała go ulicy, nie potrafiłaby zachować spokoju.

Jest złym człowiekiem. (...) Są trzy osoby, których nie lubię, do których mam pretensje, jest jedną z nich. Gdybym go zobaczyła na ulicy, nie wiem, jakbym się zachowała - wyznała Szelągowska, potem żartując, że szkoli się w sztukach walki. wyznała Szelągowska

Na końcu prezenterka dodała, że mimo wielu bolesnych wspomnień, nie wymazałaby nic ze swojej pamięci. Każde trudne doświadczenie jest dla Szelągowskiej ważną lekcją życia.

