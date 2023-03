Sukces Demi Rose. Grono jej fanów wciąż się powiększa

Demi Rose to ulubienica brytyjskich tabloidów, która zdobyła sławę dzięki swoim mediom społecznościowym. Piękna Brytyjka o kolumbijskich korzeniach może pochwalić się nietuzinkową urodą i kształtami, których może pozazdrościć jej sama Kim Kardashian.

Na Instagramie Demi Rose znów gorąco. Celebrytka kusi fanów! Przez prasę zresztą została okrzyknięta młodszą wersją amerykańskiej gwiazdy i całkiem nieźle radzi sobie z rozwojem własnej kariery.

Demi Rose zasłynęła wyjątkowo gorącymi zdjęciami, lecz nie są to tylko i wyłącznie zdjęcia w bikini, czy skąpej bieliźnie. Demi Rose dba o to, by zdjęcia były robione w najrozmaitszych zakątkach świata, a bikini, czy bielizna stanowi jedynie bazę zdjęcia.

Misterne dodatki, a niekiedy całe kostiumy, barwne scenografie i oczywiście piękno Demi Rose - to jest to, co przyciąga do gwiazdy rzesze fanów.

Obecnie modelkę w mediach społecznościowych obserwuje 20 milionów internautów, a Demi Rose nie osiada na laurach. Ostatnio jednak zwolniła tempo i zniknęła na chwilę z przestrzeni medialnej. Takie przerwy w pracy rzadko zdarzają się pracowitej gwieździe.

Okazało się jednak, że miała ona ku temu wyjątkowy powód.

Demi Rose miała powód do świętowania. W mediach pojawiły się wyjątkowe zdjęcia

Demi Rose 27 marca 2023 roku obchodziła 28. urodziny. To zawsze wyjątkowy dla gwiazdy moment i stara się go celebrować w towarzystwie najbliższych przyjaciół.

Są oni dla modelki niezwykle ważni, gdyż w młodym wieku Demi Rose straciła oboje rodziców. W październiku 2018 r. pożegnała ojca. Barrie Mawby cierpiał na raka. Niestety kilka miesięcy później w 2019 roku odeszła mama Demi Rose, Christine Mawby.

Od tego momentu gwiazda stara się otaczać bliskimi znajomymi i choć jej życie można podglądać właśnie w mediach społecznościowych, to rzadko kiedy pokazuje ona tam bliskie jej osoby.

Tym razem jednak zrobiła mały wyjątek i to z ważnego powodu. Gwiazda świętowała swoje 28. urodziny i zorganizowała z tej okazji przyjęcie w swojej willi na Ibizie. Podczas przyjęcia wystąpiła niczym bogini w złotym gorsecie i w nakryciu głowy, które przypominało złocistą aureolę.

"Miałam najbardziej niebiański dzień w życiu. Jestem bardzo wdzięczna za osobę, którą się stałam, za całą miłość i wsparcie w moim życiu" - napisała Demi Rose pod zdjęciami z przyjęcia urodzinowego.

Każdego roku Demi Rose stara się w wyjątkowy sposób celebrować ten wyjątkowy dzień i tym razem nie było inaczej!