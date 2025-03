Cher , a konkretnie Cherilyn Sarkisian urodziła się 20 maja 1946 roku w Kalifornii. Popularność zyskała w 1965 roku, występując w duecie "Sonny & Cher" wraz z mężem, Salvatore Bono. Wydany w tym samym roku utwór "I Got You Babe" stał się szybko hymnem i symbolem ruchu hipisowskiego w USA, docierając na pierwsze miejsce amerykańskich i brytyjskich list przebojów.

Lata 80. tylko ugruntowały pozycję Cher na rynku muzycznym, a artystka postanowiła spróbować swoich sił również w aktorstwie. Na początku lat osiemdziesiątych zagrała w kilku filmach jak "Maska" czy "Wpływ księżyca", za który otrzymała Oscara i Złoty Glob. Na listach przebojów królowały natomiast takie hity jak "If I Could Turn Back Time" czy I Found Someone". Cher szturmem zdobyła także kolejną dekadę, wydając w 1998 roku hitowy singiel "Believe", który tygodniami nie schodził z pierwszego miejsca na światowych listach przebojów, w tym również w Polsce.