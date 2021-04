Joanna Krupa wcześniej często przylatywała do Polski, lecz pandemia koronawirusa skutecznie jej to obecnie uniemożliwia. Dlatego tegoroczną Wielkanoc spędzi w USA, gdzie mieszka na co dzień.

Odkąd na świecie pojawiło się jej pierwsze dziecko, córka Asha-Leigh, Joanna wiedzie bardzo szczęśliwe życie.

Razem z mężem, córeczką i pokaźnym stadem psów mieszkają w słonecznym Los Angeles.



Choć jest niezwykle wdzięczna za to, jak wygląda jej życie, to pandemia pokrzyżowała wiele jej planów - pracowniczych oraz podróżniczych.



Także święta wielkanocne będą inne dla Joasi. Spędzi je tylko z mężem, córką i swoją mamą. Z resztą rodziny będzie musiała połączyć się wirtualnie.



"Moje święta będą w domu, w składzie, w którym praktycznie jesteśmy cały czas. Czyli ja, moja córeczka Asha, Douglas, moja Mama i nasze pieski. Chciałabym zobaczyć się z moją siostrą, ale, niestety, zobaczymy się tylko tak, jak widzimy się codziennie, czyli na ekranie przez Internet. W tym roku wielkanocny stół będzie skromny i symboliczny...a po raz pierwszy raz Asha przygotuje ze mną świąteczne pisanki. Jestem so excited!" - czytamy wyznanie Joanny w WP.





