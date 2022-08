Agnieszka Woźniak-Starak o katastrofie ekologicznej. "Sprawa jest przegrana"

Kiedyś był bożyszczem nastolatek. Co robi dziś Krzysztof Antkowiak?

To dlatego chce rozwodu. Żona Sylvestra Stallone’a ujawniła, co działo się w ich domu

Linkimaster i Lil Masti w walce wieczoru na Fame MMA 15! Co czeka widzów?

Gerard Pique i Shakira przez 11 lat tworzyli zgodną, uwielbianą przez fanów parę. Kiedy media usłyszały o tym, że się rozstali, nikt nie mógł w to uwierzyć. Po wielkiej miłości piosenkarki i piłkarza nie ma już śladu, co więcej nie pozostała nawet nić sympatii między tą dwójką. Rodzice 9-letniego Milana i 7-letniego Sashy toczą "wojnę" i nie zanosi się na to, żeby w najbliższym czasie poszło między nimi do porozumienia.

Hiszpańskie media podały, że powodem rozstania Shakiry i Pique były liczne zdrady, których dopuszczał się piłkarz. Matce jego dzieci ponoć ciężko było sobie poradzić z tą świadomością, miewała ataki paniki, widywano ją zalaną łzami.

Reklama

Gwiazda FC Barcelony spotyka się teraz z 23-letnią kochanką - zdaniem niektórych łudząco podobną do jego byłej. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz traktuje nowy związek bardzo poważnie. Z Shakirą ustalił, że przez rok nie będzie pokazywał się publicznie z nową sympatią, a mimo to coraz częściej jest widywany z nową sympatią.

Pique chciał chronić tożsamość tajemniczej studentki z Barcelony, dlatego jej zdjęcia przez na długi czas zniknęły z mediów społecznościowych. Tymczasem Clara Chia Marti - bo tak brzmi imię kobiety, dla której Pique stracił głowę, nie zamierza się już dłużej ukrywać przed światem.

Instagram Post

Instagram Post

Debiut tej dwójki jako pary miał miejsce na festiwalu Summerfest Cerdanya w Katalonii. Fani Shakiry już snują podejrzenia, że kochanka piłkarza chce swoim zachowaniem uprzykrzyć życie Kolumbijki. A mają na to kilka dowodów.

Najpierw w sieci pojawił się filmik, na którym widać, jak Clara tańczy w skąpie bieliźnie przed lustrem do jednego z hitów Shakiry - to jednak był podstęp - ktoś stworzył fałszywe konto, ukradł nagranie z profilu Clary, podszył się pod nią i podłożył podkład muzyczny.

Jak się później okazało, za wywołanie burzy odpowiadało fałszywe konto: ktoś ukradł filmik z profilu Clary, podszył się pod nią i podłożył piosenkę Shakiry dla lepszego "efektu". Zanim jednak prawda wyszła na jaw, w sieci momentalnie pojawiła się fala krytycznych komentarzy pod adresem kochanki Pique. Internauci nie pozostawili na dziewczynie suchej nitki.

Clara publikuje też w sieci roznegliżowane zdjęcia w samej bieliźnie, które zbudzają oburzenie internautów. Ich zdaniem są po prostu niesmaczne. Fala krytyki płynie na nią z każdej strony - fani Shakiry winią ją za zniszczenie wieloletniego związku Kolumbijki i piłkarza, zarzucają uprzykrzanie życia piosenkarce oraz krytycznie komentują jej niesmaczne zdjęcia w sieci. Obecna partnerka Pique jak widać nie prędko zyska sympatię internautów.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post