O dzieciach Andrzeja Stocha - jednego z najlepiej usytuowanych ludzi na Podhalu słychać dość często. Kilka dni temu jego syn obchodził urodziny, a z tej okazji zorganizowano wystawną imprezę, której motywem przewodnim była postać Harrego Pottera i jego przyjaciół z Hogwartu. Zaproszeni infuencerzy chętnie relacjonowali wydarzenie na Instagramie, skąd wiemy, że wszystko było perfekcyjnie zaaranżowane, dopięte na ostatni guzik, a organizacja tak spektakularnych urodzin z pewnością sporo kosztowała.

Instagram Post Rozwiń

Kim jest Sabina Stoch? Córka Andrzeja Stocha uwielbia podróże i modne kurorty

Na imprezie urodzinowej u Andrzeja Stocha juniora nie mogło zabraknąć jego siostry - Sabiny "Sisi" Stoch. Córka byłego multimilionera, który przez lata uznawany był za jednego z najbogatszych Polaków, jak widać w życiu radzi sobie doskonale - czego domyśleć możemy się z jej instagramowego profilu. Urodziwa blondynka wypełnia dziś zadania, które powierzył jej ojciec i dogląda rodzinnych interesów. Swoje świetnie prosperujące biznesy, Stoch podzielił bowiem między trójkę pociech, co było dla nich niewątpliwie pomocą w lepszym "starcie". Dzięki temu obecnie mogą się skupić na realizacji marzeń i "wyższych celów" w życiu.

Reklama

Jak wiemy z danych w KRS, Sabina "Sisi" Stoch jest wspólniczką w kilku przedsięwzięciach ojca. Ma swoje udziały m.in. w hotelu Morskie Oko czy w rodzinnym biznesie na Krupówkach. Jakiś czas temu mówiono nawet, że Andrzej Stoch podarował jej lotnisko w Rudnikach, co z resztą sam biznesmen potwierdził w rozmowie z Dziennikiem Krakowskim.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Luksusowe życie i egzotyczne podróże Sabiny Stoch. Jej zdjęcia na Instagramie są niesamowite

Po wielu latach świetnie prosperujących biznesów, Andrzej Stoch zniknął z listy najbogatszych Polaków. Wokół jego działalności pojawiło się wiele kontrowersji i niewyjaśnionych kwestii.

Biznesmen postanowił więc powierzyć swój imponujący dorobek dzieciom, aby i one mogły mieć swój udział w zarządzaniu rodzinnymi interesami. Jak widać musi być to jednocześnie wyczerpujące jak i opłacalne, bo pociechy nie odmawiają sobie egzotycznych wypraw i wielu luksusowych przyjemności. Ich aktywność w sieci wskazuje na to, że żyje się im naprawdę doskonale.

Z Facebooka dowiedzieć się możemy, że Sabina Stoch jako stałe miejsce zamieszkania wybrała Mediolan. Z kolei na Instagramie publikuje regularnie zdjęcia z coraz to nowych zakątków świata. Wszędzie widać przepych, bogactwo, obfitość. Mimo, że infuencerka woli bywać za granicą, nie zapomina też o rodzinnym mieście. Chętnie wraca do Zakopanego, gdzie spędza wyjątkowe, sentymentalne chwile. Być może spędzi tam również nadchodzące święta.