Kasia Wilk: Robię swoje najlepiej jak umiem

Joanna Opozda na plaży w skąpym stroju. W komentarzach poruszenie. „Kto robił zdjęcia?”

Julia Dybowska na luksusowym jachcie w Chorwacji. Ale widok

Katarzyna Cichopek olśniewa w obłędnej, letniej sukni maxi. Fani oczarowani Temat emerytur znanych osób z pierwszych stron gazet zawsze wzbudza emocje. Wydaje nam się, że ktoś, kto całe życie spędził na scenia i witał nas na ekranach telewizorów, w wieku, w którym nadchodzi czas na emeryturę, nie będzie mógł borykać się z problemami wynikającymi z niskich świadczeń. Jak się okazuje, jest jednak zgoła inaczej. Coraz częściej dochodzą nas słuchy o skargach gwiazd dotyczących przerażająco niskich kwot emerytur, które dostają.

Krzysztof Cugowski narzeka na wysokość emerytury

Takim przykładem jest chociażby Krzysztof Cugowski. Piosenkarz znanego zespołu "Budka Suflera" pomimo, że na scenie występuje od ponad 50 lat, jakiś czas temu skarżył się na zatrważająco niską emeryturę, którą dostaje od państwa.

- Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci jak Mieczysław Fogg - przyznał Krzysztof Cugowski.

Co ciekawe, w 2017 roku rzecznik ZUS odniósł się do narzekania Krzysztofa Cugowskiego. - Nie jest tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę według swego widzimisię lub na podstawie dziwnych działań matematycznych. Na emeryturze każdy z nas dostanie tyle, ile odłożył, pracując. ZUS wyliczył Krzysztofowi Cugowskiemu dokładnie taką kwotę emerytury, jaka należała mu się z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne przez całą karierę wokalną. Jak się okazało, składek tych nie było za dużo. Każdy z narzekających mógł płacić składki większe, ale odprowadzali jedynie po 14 groszy miesięcznie - podsumował sprawę rzecznik.

Reklama

Ile wynosi emerytura wokalisty "Budki Suflera"?

Wokalista otrzymuje 882 zł. - Nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, jakoś to będzie, ale co dalej? - skomentował kwestię swojej emerutury dla "Pomponika".



***

Więcej w serwisie:

Najlepszy termin i miejsce na podróż nad Bałtyk. Słońce masz jak w banku

Tak wygląda córka Jana Englerta. Choć ma tylko 23 lata, wielu wieszczy jej sukces!