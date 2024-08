To już pewne. Księżna Kate i książę William wybiorą się w podróż

Jak ujawnia „The Mail on Sunday”, księżna Kate ma w tym miesiącu dołączyć do rodziny królewskiej w Balmoral. Będzie to jej najdłuższa podróż od czasu ujawnienia diagnozy. To wyjątkowy, rodzinny czas, zwłaszcza dla księżnej Kate.