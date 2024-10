Kiedy wśród najgorętszych trendów wygodnie rozsiadła się panterka, Anna Popek natychmiast zaprosiła ją do swojej szafy - wkrótce dając dowód, że to jeden z jej ulubionych, jesiennych wzorów. Gwiazda pomysłów ma kilka. Panterkę stylizuje, łącząc wygodę i kobiecość - ubiera tym samym ciepły sweter, do którego dokłada długą spódnicę w lamparcie cętki. Ale to dopiero początek.