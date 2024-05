Tori nie skupiała się jedynie na karierze filmowej. Aktorka znana była z wielu romansów, m.in. z kolegami z planu - Brianem Austinem Greenem, Vincentem Youngiem i Jasonem Priestleyem. Gwiazda randkowała także z Jean - Claude Van Dammem i Vincentem Neilem. W 2004 roku aktorka poślubiła Charlie’ego Shaniana, ale para rozstała się rok później. W 2006 roku Spelling wyszła za Deana McDermotta, z którym ma piątkę dzieci. Przez lata miała z nim również wiele problemów. Mąż Tori Spelling regularnie ją zdradzał, a ona co jakiś czas dawała mu kolejną, ostatnią szansę. W końcu oboje stwierdzili, że mają dość - McDermott poinformował o rozstaniu z żoną, a Tori wraz z dziećmi zamieszkała w kamperze. Problemy finansowe nie pozwalają jej bowiem wynająć czy kupić domu.

Choć ostatnie miesiące dały się Tori mocno we znaki, to fani zauważają, że aktorka wraca powoli do dawnej formy. 50-latka skupia się obecnie na prowadzeniu autorskiego podcactu i aktywnie rozwija swój Instagram. W ostatnich dniach opublikowała kilka nowych zdjęć, na których wygląda jak nastolatka!