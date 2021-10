Tori Spelling, aktorka i producentka oraz córka słynnego Aarona Spellinga zgromadziła na Instagramie aż 1,6 miliona obserwujących. Aktorka dzieli się z nimi migawkami ze swojego życia prywatnego i zawodowego, nagrywa śmieszne filmiki, a od czasu do czasu zachęca do zakupu kosmetyków, których jest pomysłodawczynią.



Gwiazda serialu "Beverly Hills 90210" znana jest także ze swojego specyficznego poczucia humoru, a żarty z reboota serialu "BH 90210" przeszły już do historii. Tym razem Tori wrzuciła do sieci zdjęcie sprzed lat, które zaskoczyło fanów.





Tori Spelling zaskoczyła zdjęciem sprzed lat. Fani nie wierzą, że to ubrała!

Na Instagramie gwiazdy pojawiło się właśnie zdjęcie aktorki, na którym pozuje ubrana w coś na kształt nocnej koszulki i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby zdjęcie nie powstało podczas nagrywania programu telewizyjnego. Tori Spelling była wtedy gościem w programie Jay'a Leno, a całą historię opisała w dowcipny sposób:

- Kiedy kładę się spać, to znaczy, że wychodzę... Albo goszczę w nocnym talk show. Moja córka w to nie wierzy, ale powiedziałam jej, że noszenie koszul nocnych będzie kolejnym trendem, który powróci. Wszystko wraca. Zrobią nową wersję. Ale nigdy nie jest ona tak dobra jak oryginał - napisała Tori na Instagramie.

Instagram Post

Fani momentalnie zasypali ją komplementami, wspominając jej niezapomniane stylizacje z serialu, porównując ją do Madonny, a nawet proponując, by wypuściła swoją własną linię koszul nocnych "na co dzień". Co myślicie o tym pomyśle?





Instagram Post

