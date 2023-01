Total look Dody. Gwiazda postawiła na róż i wygląda obłędnie

Doda zachwyca nową stylizacją

Tym razem Doda postawiła na różowy total look, czym zachwyciła fanów. Wokalistka zaprezentowała zdjęcia, na których pozuje ubrana w różową puchową kurtkę, pod którą założyła różową bomberkę zapinaną na zatrzaski. Uwagę przykuwają błyszczące legginsy połączone z butami i to one są hitem stylizacji gwiazdy.

Całość oczywiście różowa torebka oraz lustrzane okulary przeciwsłoneczne.

Doda publikując zdjęcia zaznaczyła, że stereotypowe podejście do różowego koloru już dawno powinno odejść do lamusa, a sam kolor pobudza do optymistycznego myślenia.

Pomijając fakt, że od samego początku mojej kariery nudzi i mierzi mnie stereotypowe Patrzenie na kolor różowy i przypisywanie "nosicielkom" Infantylności i głupoty ,to dobrze wiedzieć, że w koloroterapii - pobudza on do optymistycznego myślenia, uspokaja emocje, poprawia samopoczucie, wprawia w dobry nastrój napisała Doda

Najnowsza stylizacja zachwyciła fanów Dody, a pod postem zaroiło się od komentarzy. Jeden z fanów zapytał nawet wprost, kto wokalistce pomaga założyć strój. Na odpowiedz nie musiał długo czekać, a Doda odpowiedziała w swoim stylu: "nikt ale już sama nie zdejmuje"

Różowy total look oraz wpis Dody skomentował także Dariusz Pachut, obecny partner gwiazdy.

Nowa miłość Dody

Wokalistka oficjalnie potwierdziła, że jest zakochana w ostatnim odcinku swojego reality show, a u boku ukochanego po raz pierwszy pokazała się publikując na Instagramie zdjęcia z wyjazdu do Wietnamu.

Od tego czasu w mediach społecznościowych gwiazdy nie braku wspólnych ujęć z ukochanym. Mężczyzna towarzyszył również Dodzie za kulisami podczas sylwestrowego koncertu.

Wysportowana figura Dody

Stylizacja podkreśla nienaganną figurę wokalistki. Doda filmikami i zdjęciami z treningów często dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Jak podkreśla, regularne treningi i dieta są sekretem jej sylwetki.

W reality show "Doda. 12 kroków do miłości" wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej dyscyplina oraz odpowiednia dieta.

Nie jem cukru od wielu, wielu lat, nie spożywam laktozy, nie jem glutenu. Jem ryby, jajka, kaszę, orzechy, ryże, nasiona różne, warzywa. Także owoce, ale przez to, że są z fruktozą, to jem je do godziny czternastej - tłumaczyła Doda.

Ostatnio do treningów na siłowni dołączyła także morsowanie oraz jadę na narach.

