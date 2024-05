Wtedy to Kate pojawiła się w koszulowej, białej sukience z delikatnym nadrukiem, kołnierzykiem i długością do kolan. Wyglądała w tej opcji niezwykle dziewczęco i świeżo.

Krój ten sukienki to idealna opcja, gdy nie chcemy zbyt wiele odsłaniać, ale też pragniemy postawić na przewiewną formę i dobry jakościowo materiał. Długa suknia, z zabudowanym dekoltem i długim rękawem, tylko delikatnie przylegała do ciała, a bufiaste rękawy nie ogrzewały rąk podczas upalnego dnia.

Połączenie krojów tych dwóch sukni i dodanie do tego grochów dało w rezultacie niezwykle elegancką sukienkę godną letniego wesela lub chrzcin. Do tej kreacji księżna założyła niezwykle szykowny kapelusz z kwiatową ozdobą i parę subtelnych szpilek.

Inną wersją kreacji w grochy, tym razem w ciemniejszej tonacji, była ta, którą Kate założyła na finał gry mężczyzn rozgrywany w All England Lawn Tennis and Croquet Club w 2022 roku.

Granatowa suknia w białe kropki była niezwykle klasyczną opcją, jednak to co ją odróżniało od poprzednich kreacji, to dekolt. Suknia odsłaniała nieco więcej ciała księżnej i sam dekolt przyciągał wzrok kokardą, która go wieńczyła.