Niepokojące słowa na temat księżnej Kate. Opuściła szpital niezauważona

29 stycznia po prawie dwóch tygodniach od przyjęcia do szpitala Księżna Kate klinikę w centrum Londynu po przejściu "operacji jamy brzusznej".

Księżna Kate trafiła do szpitala. Rodzina królewska nie mówi prawdy?

Księżna Kate trafiła do szpitala. Niepokojące wieści z królewskiego dworu

Księżna Kate olśniewa za każdym razem. Stoi za tym niejeden sekret

Mało kto wie o tym fakcie z życia księżnej Kate. Numerologia odsłania jej prawdziwe oblicze Księżną Walii zabrano do domu w Windsorze, bez żadnego publicznego wystąpienia. Już wiadomo, że spędzi ona właśnie tam najbliższy czas, dochodząc do siebie po operacji.

Żona księcia Williama opuściła szpital niezauważona, co też wzbudziło kontrowersje i spowodowało, że pojawiły się nowe pytania odnośnie jej stanu.

Zdjęcie Księżna Kate w tajemnicy opuściła szpital przed królem Karolem III / Chris Jackson / Staff / Getty Images

W jednym z programów telewizyjnych pojawiły się dość niepokojące słowa odnośnie stanu Kate:

Jej życie było w wielkim niebezpieczeństwie. Zaniepokojenie w Pałacu było wyczuwalne. Proces pooperacyjny stał się skomplikowany i trzeba było ratować jej życie" - przyznali dziennikarze dyskutujący na temat księżnej Kate w programie "Fiesta" na kanale Telecinco.

Król Karol III również przeszedł operację. Odwrócił uwagę od księżnej Kate?

Niedługo po księżnej Kate do szpitala z powodu planowanego zabiegu trafił także król Karol III. Zabieg był wykonywany w tym samym szpitalu, co operacja Kate. Król przebywał w szpitalu o wiele krócej, niż jego synowa i opuścił szpital w tym samym dniu, co ona.

To wyjście jednak nie było tak skrzętnie ukrywane przed światem, jak to księżnej Kate.

Czyżby taki był plan i opuszczenie szpitala przez króla Karola III było po to, by odwrócić medialną uwagę od Kate? Wiele drobiazgów ostatnich wydarzeń niepokoi fanów rodziny królewskiej i stan księżnej Kate właśnie przez takie niuanse wydaje się bardziej poważny, niż przekonuje o tym biuro prasowe Pałacu Kensington.

