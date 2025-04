"Wszystko może być edytowane"

"Jak często zastanawiasz się, czy to co widzisz jest prawdziwe? Bo na pewno zauważyłeś, że moja talia tak nie wygląda (…). Uwierzyłbyś, że tak wygląda moje ciało? Nie wygląda. Tak wygląda. Jak już się porównujesz do ludzi na Instagramie, to pamiętaj, że w internecie wszystko może być edytowane" - powiedziała Natalia Bajor w swoim nagraniu.

Influencerka działająca w mediach społecznościowych najczęściej podejmuje temat samoakceptacji i apeluje, by w dobie mediów społecznościowych zachować zdrowy rozsądek w kwestii "perfekcyjnej sylwetki".

Bajor publikuje nagrania, w których pokazuje naturalny wygląd i to, jak może się on zmienić za pomocą filtrów i sztuczek mających na celu co nieco poprawić. W jednym z ostatnich postów zaapelowała też, by przestać komentować wagę innych osób.

"Przestańmy komentować wagę ludzi. Bo w komplementach nie chodzi o to żebyście wy się dobrze poczuli, tak? Chcecie zrobić komuś przyjemność i wychodzicie z założenia że skoro Was by ucieszyło to innych też ucieszy. A co jeśli to tak nie działa? Co jeśli zrobi to więcej szkód niż pożytku? Co jeśli dokładacie cegiełkę do czyichś problemów z ciałem? No ale tego to byśmy nie chcieli tak? To czemu nie posłuchać i spróbować znaleźć komplement który nie ma związku z wyglądem?" - zwróciła uwagę na Instagramie.

"Uświadamiajmy". Poruszenie po wpisie Martyny Wojciechowskiej

Jedno z nagrań zwróciło uwagę dziennikarki i podróżniczki Martyny Wojciechowskiej. Udostępniła jeden z filmików Natalii Bajor i dołączyła do niego ważny przekaz.

Martyna Wojciechowska zabrała głos w ważnej sprawie. Wpis wywołał poruszenie Aliaksandr Valodzin East News

"Idealne ciało. W internecie wszystko jest możliwe. Dlatego nigdy nie porównuj się do tego, co widzisz w sieci. Bo być może nawet ta osoba, której tak bardzo zazdrościsz wyglądu i katujesz swoje ciało i głowę, żeby jej dorównać, tak nie wygląda! Jeśli my, dorosłe kobiety, tak często wpadamy w pułapkę filtrów i wydaje nam się, że to, co widzimy, jest prawdziwe, to pomyślcie co musi dziać się w głowach nastolatek! Takie zmanipulowane materiały w social mediach poważnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Uświadamiajmy" - zaapelowała Martyna Wojciechowska.

Słowa dziennikarki wywołały poruszenie. Internauci zwracali uwagę, jak ważne jest, by w mediach społecznościowych pojawiało się więcej tego typu materiałów.

"Genialny film! Zwłaszcza w tych czasach warto to pokazywać, szczególnie młodym dziewczynom",

"Coraz więcej na szczęście takich treści normalizujących",

"Wspaniały przekaz",

"Brawo! A samoakceptacja nie równa się lenistwu",

"I takich filmików potrzeba więcej! Genialne! Młode dziewczyny powinny go zobaczyć. Koniecznie"

- czytamy w sekcji komentarzy.

