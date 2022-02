Vicky Pattison zaręczona! Co za wzruszające zdjęcia!

Vicky Pattison to brytyjska osobowość telewizyjna i medialna. Najbardziej znana jest z występów w programach MTV "Geordie Shore", "Ex on the Beach" oraz z prowadzenia własnego show "Judge Geordie". Pattison wygrał piętnastą serię "I'm a Celebrity... Get Me Out Here!".

Teraz, by odpocząć nieco od pracy, gwiazda wybrała się ze swoim ukochanym na bajeczne wakacje do Dubaju.

To właśnie tam podczas romantycznego wieczoru na plaży, Ercan zaskoczył ją, wyciągając pierścionek, klękając przed nią na plaży obok Burj Al Arab.

Moment oczywiście para uchwyciła na zdjęciach i teraz Vicky może chwalić się swoją radością. W momencie zaręczyn wyglądała przepięknie - miała na sobie komplet składający się z asymetrycznego tupu i długiej spódnicy z rozcięciem.

"Wybiorę Ciebie i będę Cię wybierać w kółko bez przerwy, bez wątpienia, w mgnieniu oka... To zawsze będziesz Ty" - napisała niezwykle romantycznie pod zdjęciami z zaręczyn Vicky Pattison.

W komentarzach oczywiście zaroiło się od życzeń szczęścia i gratulacji. Teraz fani czekają tylko na ślub i na to, jak olśniewająco będzie wyglądać ich ulubienica w sukni ślubnej.

