Inspiruje i zachęca do eksperymentów, dowodząc tym samym, że modowe szaleństwo przeznaczone jest dla każdego - bez względu na wiek czy figurę. W szafie Katarzyny Cichopek nie brakuje bowiem kobiecych, dopasowanych do sylwetki garniturów czy "małych czarnych" , ale nie odmawia się w niej również miejsca na zwiewne, wykonane z lejących materiałów sukienki. Właśnie na taką postawiła ostatnio gwiazda - zaskakując wyglądem, niczym prawdziwa księżniczka.

Latem można więc połączyć wygodę z nutką kobiecości - Katarzyna Cichopek jest na to najlepszym dowodem. Zwiewną, ale zachwycającą sukienkę zestawia bowiem z komfortowymi sneakersami, całość uzupełniając okularami przeciwsłonecznymi - prawdziwym, letnim must have. Look dopełnia delikatna biżuteria i idealnie ułożone w lekkie fale włosy. Wakacyjnie? Do granic możliwości!