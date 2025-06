Udar słoneczny może wystąpić, jeśli przez dłuższy czas przebywamy na słońcu bez nakrycia głowy. Dochodzi wtedy do przekrwienia opon mózgowych i mózgu, a charakterystyczne objawy to bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie i poparzenie skóry oraz ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy przenieść się do chłodnego pomieszczenia, dużo pić i robić chłodne okłady. Jeśli w krótkim czasie nie poczujesz się lepiej, należy wezwać pomoc. W przypadku nudności, wymiotów lub zasłabnięcia należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.