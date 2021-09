Weronika Rosati wyjawiła fanom prawdę! Zagadka rozwiązana!

Choć robi karierę w Hollywood, a jej uśmiech w pełni zasługuje na to, by go nazwać hollywoodzkim, to jednak rzadko prezentuje go swoim fanom. W najnowszym wpisie na Instagramie Weronika Rosati wyjaśniła, dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że brak uśmiechu to dla niej stan naturalny. „Z natury jestem osobą skrytą, nieśmiałą (tak, tak pozory mylą!), o dużej wrażliwości i romantyzującą życie" - wyznała aktorka.

Zdjęcie Weronika Rosati rzadko kiedy pozwala sobie na uśmiech / Jacek Kurnikowski / AKPA