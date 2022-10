Spis treści: 01 Taniec z Gwiazdami 2022. Pełna lista uczestników

02 Taniec z gwiazdami 13 - półfinał. Relacja na żywo. Oceny jurorów

03 "Taniec z Gwiazdami 2022" półfinał. Kto odpadł? Kto dostał najwięcej punktów?

Taniec z Gwiazdami 2022. Pełna lista uczestników

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" jest już trzynastą w historii polsatowskiego show. W programie wzięły już udział m.in. takie gwiazdy, jak: Rafał Brzozowski, Natalia Siwiec, Karolina Szostak, Barbara Kurdej-Szatan, Sandra Kubicka, Julia Wieniawa, czy Sławomir Zapała. Jak co roku, w tym sezonie, do walki o kryształową kulę przystąpiło jedenaście par. Kto zatańczy w trzynastym sezonie programu "Taniec z Gwiazdami"? Oto lista par:

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz

Michał Mikołajczak i Julia Suryś

Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar

Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska

Jacek Jelonek i Michael Danilczuk

Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło

Jamala i Jacek Jeschke

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński

Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy

Natalia Janoszek i Rafał Maserak

W pierwszym odcinku programu odpadli Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła, w drugim za to niespodziewanie pożegnaliśmy się z Krzysztofem Rutkowskim i Sylwią Madeńską, a w trzecim Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy. Kolejną parą, która musiała pożegnać się z programem byli Kinga Sawczuk i Kuba Lipowski. Następnie pożegnaliśmy Jamalę i Jacka Jeschke, oraz Karolinę Pisarek-Salla i Michała Bartkiewicza. W ćwierćfinale odpadła Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Taniec z gwiazdami 13 - półfinał. Relacja na żywo. Oceny jurorów

Show, jak co roku, prowadzi Krzysztof Ibisz, a towarzyszy mu Izabela Janachowska, która współprowadzi z nim "Taniec z Gwiazdami" od tamtego sezonu. Kto oceni występy gwiazd?

Jurorami programu Taniec z Gwiazdami 2022 są: : Iwona Pavlović, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny.

Jako pierwsza para na parkiecie półfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami" pojawili się Jacek Jelonek i Michael Danilczuk, którzy zatańczyli wraz z aktorem i zwyciężcą XII edycji "Tańca z gwiazdami" - Piotrem Mrozem. Ich taniec po raz kolejny spotkał się z owacjami ze strony publiczności - podobnie podobał się jurorom - taneczne trio zgarnęło aż 40 punktów.

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński zatańczyli wraz z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim, który brał udział w XII edycji programu.

"Cały czas podczas waszego występu Michał mi szeptał różne rzeczy na ucho - za jego wypowiedzi nie biorę żadnej odpowiedzialności" - wyznał Andrzej Grabowski, nawiązując do niecenzuralnego komentarza jurora z ostatniego odcinka, o którym pisaliśmy. Zobacz: Skandaliczny komentarz Michała Malitowskiego w "Tańcu z Gwiazdami". "Popłynął".

"Robicie coraz mniej tanecznych kroków. Trochę mało" - dodała Ivona Pavlović. Jurorzy przyznali parze 39 punktów.

Wiesław Nowobilski, Janja Lesar i Sławomir - to kolejne trio półfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami". Para zatańczyła tango - Wiesław w jego trakcie odgrywał rolę męża Janji, a Sławomir jej kochanka.

Zobaczyliśmy w tym programie drugą parę jednopłciową - Sławomir i Wiesiek skomentował Andrzej Grabowski

36 punktów - tyle zdobyło to oryginalne trio.

Przyszła pora na kolejny w tym odcinku taniec pary jednopłciowej - Jacka Jelonka i Michaela Danilczuka. Tym razem zatańczyli oni taniec współczesny.

Zaczynał pan ten program jako młody hasający jelonek. Niezależnie co się stanie, kończy pan ten program jako dorosły, piękny jeleń! tak opisał ten taniec i całe postępy w programie Jacka Jelonka Andrzej Piasecki. Ten taniec wzruszył jurorów, którzy znów przyznali parze 40 punktów.

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, jako swój drugi taniec, zaprezentowali rumbę. "Nastąpił przełom w twoim tańcu. Do jakiegoś czasu traktowałaś ten program jako turniej. Taniec to dusza, taniec to emocje i wreszcie to włożyłaś" - skomentowała Ivona Pavlović.

"Już chyba lepszej rumby w tej edycji nie zobaczymy" - dodał Michał Malitowski. Para zdobyła 40 punktów.

Wiesiu Nowobilski i Janja Lesar na swój drugi taniec wybrali sambę.

"Za to ile wysiłku wkładasz w byciu tutaj na parkiecie - 10 punktów" - skomentował Andrzej Piaseczny. 35 punktów - tyle za ten taniec przyznali jurorzy Wiesławowi Nowobilskiemu i Janji Lesar.

Decyzją widzów, gwarantowane miejsce w wielkim finale "Tańca z gwiazdami" zapewnili sobie Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Przyszła więc pora na ostatnią prostą w drodze do finału, w której zmierzyli się Jacek Jelonek i Michael Danilczuk oraz Wiesław Nowobilski i Janja Lesar.

Jako pierwsza taneczna para w dogrywce swoje umiejętności taneczne zaprezentowali Jacek Jelonek i Michael Danilczuk w pasodoble. "Taniec wart półfinału, albo finału" - skomentował występ Andrzej Grabowski. Po raz kolejny para zdobyła komplet punktów w tym odcinku.

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar w dogrywce pokazali się w czaczy. "Pokazałeś ludziom, że być sobą, to jest naprawdę ważna sprawa. Jesteś sobą, bez filtra" - skomentowała udział WIesława Nowobilskiego w programie Ivona Pavlović.

"Taniec z Gwiazdami 2022" półfinał. Kto odpadł? Kto dostał najwięcej punktów?

Kto nie przeszedł do finału "Tańca z gwiazdami"? Już wiemy, że do wielkiego finału "Tańca z gwiazdami" przeszli Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński oraz Jacek Jelonek i Michael Danilczuk. Niestety, z programem pożegnali się ulubieńcy publiczności - Wiesław Nowobilski i Janja Lesar.

