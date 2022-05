Przedfinałowy odcinek "TTBZ"

16. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" powoli zbliża się ku końcowi. Wczoraj miał miejsce odcinek decydujący o tym, kto z uczestników wejdzie do wielkiego finału programu, a kto wystąpi "na pocieszenie" jedynie w duetach z innymi.

Odcinek wygrała Ania Rusowicz, która wcieliła się w rolę Agnethy Faltskog z zespołu ABBA. Wokalistka wykonała piosenkę "The winner takes it all" i zrobiła to w znakomitym stylu. Została doceniona przez jury, a zwycięstwo odniosła dzięki punktom innych uczestników.

Instagram Post

Kto wystąpi w finale "TTBZ"?

Dzięki wybranej Rusowicz rzutem na taśmę weszła do wielkiego finału 16. edycji "TTBZ". Oprócz niej wystąpią w nim również Danzel, Andrzej Kozłowski oraz Viki Gabor. Każdy z finalistów samodzielnie wybierze rolę, w którą się wcieli oraz piosenkę, którą wykona.

Natomiast w duetach wystąpią: Anna Jurksztowicz, Patryk Cebulski, Maciej Radel oraz Karolina Pisarek. Finał programu "Twoja twarz brzmi znajomo" odbędzie się w piątek 13 maja o godzinie 20:05 na antenie telewizji Polsat.

Instagram Post

