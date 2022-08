Wiemy, kim jest piękna dziewczyna, która złożyła Lewemu propozycję

Robert Lewandowski w FC Barcelona

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona odbił się szerokim echem. Tłumy kibiców powitały go podczas oficjalnej prezentacji na Camp Nou, a podczas niedzielnej gry wspierali go na trybunach. Robert Lewandowski zadebiutował w meczu z meksykańskim UNAM Pumas. Wyszedł w pierwszym składzie i już w trzeciej minucie zdobył gola dla swojej drużyny.

Furorę zrobiła również jedna z fanek, która na trybunach pojawiła się z transparentem w języku polskim. Ariadna San Nicolas zwróciła się do Roberta Lewandowskiego z prośbą o podarowanie koszulki w zamian za pierogi.

Transparent do Lewandowskiego. Kim jest Ariadna San Nicolas?

Wśród kibiców hiszpańskiego klubu na trybunach zasiadła Ariadna San Nicolas i Jake Brukarz. To właśnie oni są autorami transparentu, który od razu stał się hitem. "Lewy, oddam pierogi za Twoją koszulkę" - właśnie z takim napisem kobieta trzymała szyld podczas niedzielnego meczu na Camp Nou.

Jak się okazuje, Ariadna San Nicolas pochodzi z Hiszpanii, ale uwielbia polską kuchnię, kulturę i muzykę. Jake jest Polakiem, choć od 14 lat mieszka pod Barceloną. Na razie plan wymiany pierogów za koszulkę się nie powiódł, ale para nie ma zamiaru odpuścić.

Fani Dumy Katalonii są trenerami personalnymi. Są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie motywują do aktywności fizycznej. Na instagramowym profilu pojawiły się już zdjęcia z Camp Nou. Jedno z nich opatrzyli krótkim opisem. "Jeszcze nie mamy, to proszę Lewy... Daj nam Twoją koszulkę" - można przeczytać pod postem.

Pod innym zdjęciem postanowili jednak wyliczyć wszelkie zrealizowane cele. Odznaczyli m.in. transfer Lewandowskiego do FC Barcelona, uzyskanie przez piłkarza nr 9, zobaczenie oficjalnej prezentacji na Camp Nou i udzielenie wywiadów. Para jednak nadal czeka na koszulkę Lewandowskiego.

