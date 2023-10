Spis treści: 01 Księżna Kate już to nosi. "Romantyczna" marynarka skradła show

02 Stylizacje księżnej Kate

Księżna Kate uchodzi za jedną ze współczesnych ikon stylu. Powstał również termin "efekt Kate", bo ubrania, które zakłada na oficjalne wydarzenia, szybko znikają później ze sklepów. Stylizacje księżnej wpisują się w obowiązujące trendy i królewską etykietę. Kate potrafi łączyć je po mistrzowsku, a motywem przewodnim niemal zawsze jest elegancja.

W garderobie księżnej Walii znajdują się zarówno ubrania i kreacje od topowych projektantów i tańsze rzeczy z sieciówek. Dlatego też jej styl jest ceniony przez kobiety na całym świecie. Jak widać, nie trzeba wydawać sporych sum na to, aby prezentować się elegancko i z klasą. Księżna nie ma problemu z tym, by kilka razy pojawić się w tym samym elemencie garderoby. Tak było i tym razem.

Reklama

Zobacz też: Księżna Kate w niecodziennej stylizacji. Uwagę zwraca jeden szczegół

Księżna Kate już to nosi. "Romantyczna" marynarka skradła show

Zdjęcie Księżna Kate w tweedowej marynarce / PHILIPPE MAGONI/SIPA/SIPA/East News / East News

Księżna Kate wzięła udział w ćwierćfinałach Pucharu Świata w Rugby we Francji. Żona księcia Williama zaprezentowała się w białej, tweedowej marynarce z Zary. Co ciekawe, to już kolejny raz, gdy mogliśmy ją zobaczyć w ubraniu z popularnej sieciówki. Dwurzędowa marynarka zagrała główną rolę w stylizacji z prostymi, czarnymi spodniami i torebką Chanel. Elegancki look Kate uzupełniła biżuterią i srebrnym zegarkiem z okrągłą tarczą.

Elegancja przede wszystkim -zdaje się brzmieć motyw przewodni outfitu. Jednak model marynarki i fryzura, którą wybrała Kate (pofalowane włosy), sprawiają, że stylizacja zyskała romantycznego charakteru.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Księżna Kate postawiła na hit jesieni. Gorący trend to idealna alternatywa dla kamizelki

Zdjęcie Kliknij w obrazek i weź udział w ankiecie / INTERIA.PL

Stylizacje księżnej Kate

Instagram Post Rozwiń

Ostatnio księżna Kate oczarowała prostą stylizacją, na którą złożyły się prążkowany kremowy sweter i prążkowana spódnica o długości midi, która podkreśliła jej sylwetkę. Całość uzupełniła szpilkami w podobnym odcieniu, niewielką torebką i delikatną biżuterią.

Od czasu do czasu Kate lubi też postawić na nieco bardziej sportowy look. Marynarkę w kolorze indygo zestawiła z jeansami i białymi sneakersami. Jak widać na jej przykładzie, elegancja niejedno ma imię.

Instagram Post Rozwiń

Dla Kate nie zawsze marynarka czy garnitur stanowią kwintesencję elegancji. Ostatnio zaskoczyła stylizacją, której głównym elementem była szara, dzianinowa kamizelka. Zestawiła ją ze spodniami w podobnym odcieniu i białą koszulą. Całość prezentowała się równie efektowanie i elegancko.

Zobacz też: Nowa fryzura księżnej Kate pasuje kobietom w każdym wieku. Noszą ją też polskie gwiazdy

***