Księżniczka Beatrycze w ostatnim czasie nie może narzekać na brak zainteresowania. 34-latka jest najstarszą córką byłych już małżonków - księcia Andrzeja i Sary Ferguson. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Ma o dwa lata młodszą siostrę - księżniczkę Eugenię.

Czym zajmuje się księżniczka Beatrice?

Zdjęcie Księżniczka Beatrice jest najstarszą córką byłych już małżonków – księcia Andrzeja i Sary Ferguson / Marcin Nowak/REPORTER / East News

Obecnie pracuje zawodowo, a niegdyś od czasu do czasu reprezentowała królową Elżbietę II podczas oficjalnych wizyt. Księżniczka zajmuje się finansami i konsultingiem. Magazyn "Vogue" informował jakiś czas temu, że jest wiceprezeską ds. partnerstwa i strategii w amerykańskiej firmie zajmującej się sztuczną inteligencją. W lipcu 2020 roku poślubiła multimilionera Edoardo Mapelli Mozzi.

Po śmierci królowej Elżbiety II księżniczka Beatrice dołączyła do grona doradców stanu. Jej zadaniem jest wspieranie działań podejmowanych przez króla Karola III.

Nietypowe imię dla księżniczki Beatrice

O księżniczce zrobiło się głośno tuż po narodzinach, w 1988 roku. Księżniczka miała bowiem nosić zupełnie inne imię. Jednak propozycja księcia Andrzeja i Sary Ferguson nie spotkała się z aprobatą królowej. Powód? Imię miało być zbyt oryginalne i - jak określiła Elżbieta II - "nowobogackie".

Wnuczka Elżbiety II miała nosić zakazane imię. Jak miała się nazywać księżniczka Beatrice?

Zdjęcie Księżniczki Beatrice i Eugenia / Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images / Getty Images

Członków rodziny królewskiej obowiązują różnego rodzaju przepisy, których muszą przestrzegać. Dotyczy to również imion, jakie chcą nadać swoim pociechom. Tutaj zasady są dość jasne: imię nowo narodzonego członka rodziny królewskiej musi zyskać akceptację i być chrześcijańskie. Księżniczka Beatrice miała nosić imię Annabel.

Jednak gdy imię to zostało przedstawione królowej, powiedziała kategorycznie "nie". Propozycja rozzłościła monarchinię. "The Sun" informował, że przedstawianie imienia dziewczynki zajęło dwa tygodnie, a Elżbieta II i tak zdecydowała o nadaniu jej imienia Beatrice. Monarchini miała się zainspirować imieniem najmłodszej córki królowej Wiktorii. Z kolei drugie imię to hołd dla babci i prababci. Pełne imię księżniczki Beatrice brzmi Beatrice Elizabeth Mary.

Najczęściej nadawane imiona w rodzinie królewskiej

Z kolei imię Annabel po tym "incydencie" trafiło na listę zakazanych imion dla przyszłych pokoleń Windsorów. Niektórzy członkowie rodziny królewskiej noszą takie same imiona. Wybierają je ze względu na tradycję. Wśród najchętniej wybieranych są m.in. William, George, Eugenie, Diana, Victoria, Alice, Helena, Anne, Henry, Edward.

