Garderoba królowej Letycji wręcz pęka w szwach. Kobiety na całym świecie zgodnie doceniają jednak fakt, iż w szafie hiszpańskiej monarchini nie brakuje miejsca zarówno na drogie ubrania od projektantów, jak również dostępne dla wszystkich kreacje z sieciówek . Co więcej, hiszpańska królowa żadnej kreacji nie chowa w głąb szafy już po jednym wyjściu.

Królowa Letycja inspiruje. To stylizacja skrojona dla dojrzałych pań

Królowa Letycja zgrabnie łączy klasykę z nutką nowoczesności, wybierając fasony doskonale dobrane do swojej sylwetki. W Madrycie zachwyciła wszystkich zebranych ciemnozieloną koszulą, do której dobrała białe, eleganckie spodnie. Wraz z nadejściem wiosny podobny model powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety. To nie tylko doskonała propozycja na ważniejsze wyjścia - nawet komunie czy chrzciny, ale również codzienne przygody - spotkania ze znajomymi czy dni spędzone w biurze. Są komfortowe i wygodne, ale jednocześnie kobiece i eleganckie.