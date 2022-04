Agnieszka Woźniak-Staraj i przykra sytuacja na lotnisku. Gwiazda pokazała zdjęcie i nagranie

Agnieszka Woźniak-Starak niedawno doskonale bawiła się w Wenecji, gdzie nie da się ukryć, wspominała piękny czas ze swoim mężem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem.

Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła, jak dba o figurę. Wiele zawdzięcza znanej trenerce To tam w końcu para wzięła ślub w 2016 roku. Sentymentalna podróż bardzo wzruszyła Agnieszkę, która miło spędziła czas w towarzystwie przyjaciela. Musiała jednak wracać do Polski, bo w kraju czekają na nią obowiązki.

Gwiazda poprowadzi 29 kwietnia Fryderyki 2022, które odbywają się w Szczecinie. Z tego powodu dosłownie chwilę odpoczęła w swoim domu po włoskiej przygodzie i już ruszała na kolejny samolot właśnie do Szczecina.

Tam na lotnisku jednak spotkała ją niemiła niespodzianka. Okazało się, że samolot, którym miała lecieć Agnieszka Woźniak-Starak jest opóźniony i gwiazda nie kryła obaw.

"Lecę pierwszy raz w życiu poprowadzić Fryderyki do Szczecina. Raczej nie lecę, bo jest opóźniony samolot i nie wiem czemu... I nie wiem, czy mają z tym coś wspólnego kontrolerzy lotów" - stresowała się Agnieszka Woźniak-Starak, opowiadając o sytuacji na swoim Instastories.

Finalnie sytuacja skończyła się szczęśliwie i w końcu Agnieszka Woźniak-Starak, co prawda ze sporym opóźnieniem, ale jednak dotarła do Szczecina i fani będą mogli zobaczyć ją w roli prowadzącej rozdanie Fryderyków.

Przy okazji oczekiwania na lot gwiazda opublikowała zdjęcie z lotniska, gdzie wyciągnięta na lotniskowych siedziskach, trzyma długie nogi na walizce. To właśnie one, zgrabne, długie nogi prezenterki, przyciągnęły wzrok internautów.

Nie szczędzili oni komplementów Agnieszce Woźniak-Starak w komentarzach, ale to właśnie tam też znalazły się słowa odnoszące się do strajku kontrolerów lotów.

"Dogadali się, ale pewnie czasu trzeba, by wszystko wróciło do normy. Niestety, póki co bez zmian. Przykro mi, że ta sytuacja odbiła się na Tobie Aguś. Przesyłam pozytywną energię ze szczyptą cierpliwości, a co najważniejsze spokojnego, szybkiego i przyjemnego lotu" - można przeczytać wpis jednego z internautów pod zdjęciem Agnieszki Woźniak-Starak.

