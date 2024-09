Mam 85 lat, ale nie wyglądam na aż tak starą (...) Więc sprawianie, by młodzi ludzie przestali bać się starości, pomaganie ludziom w zrozumieniu, że to, że masz pewien wiek, nie oznacza, że musisz zrezygnować z życia, z zabawy, z posiadania chłopaków lub dziewczyn, z zawierania nowych znajomości lub czegokolwiek, co chcesz robić