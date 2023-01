Katarzyna Cichopek - polska aktorka i prezenterka, zasiadła w jury drugiej edycji show "You can dance. Nowa generacja". Za nami pierwszy odcinek show, który wyemitowano w piątek 6 stycznia. Obok Cichopek w roli oceniających zasiedli także Agustin Egurrola oraz Ida Nowakowska. Rola ekspertki, jaką powierzono polskiej aktorce, nie spotkała się jednak z pozytywnymi opiniami widzów.

Wielu z nich uważa, że Cichopek, mimo iż z tańcem ma wiele wspólnego, nie posiada wystarczających kompetencji, aby oceniać umiejętności uczestników. Emocje wzbudził również ostatni post zamieszczony przez gwiazdę "M jak miłość" w mediach społecznościowych. Chodzi o zdjęcie, na którym jej wygląd jest dość niepokojący.

Tajemnicze plamy na ciele Cichopek. Fani zaniepokojeni

Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym ma założoną nieco prześwitującą, tiulową bluzkę i luźne spodnie. Do postu dodała opis:

- Kochani, oglądaliście wczoraj "You Can Dance. Nowa generacja". Jak wrażenia? Macie już swoich faworytów? Który występ podobał się wam najbardziej?

Obyłoby się bez większego rozgłosu, gdyby nie spostrzegawczość czujnych internautów. Post ten wzbudził spore zainteresowanie nie tylko ze względu na ciekawą stylizację celebrytki, ale także dziwne, jasne plamy na jej ciele - w okolicach szyi oraz piersi. Fani snuli domysły, o co może chodzić:

Skąd te plamy? Bielactwa pani przecież nie ma?

Czy to światło kładzie na ciebie takie cienie? pisali internauci

Niektórzy przypuszczali w pierwszej chwili, że dziwny wygląd skóry Cichopek może być oznaką choroby. Nic bardziej mylnego. Portal plotek.pl podał, że dziwne, jasne plamy na skórze Cichopek to najpewniej efekt po usunięciu mikrofonów oraz mikroportów, które przykleja się na ciele prezenterów, by mogli komunikować się z producentami. Póki co sama celebrytka nie odniosła się do komentarzy zaniepokojonych fanów.

