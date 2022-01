Yazmin Oukhellou napadnięta w Dubaju! Była w szoku!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Yazmin Oukhellou to brytyjska gwiazda, która zasłynęła w tamtejszej telewizji dzięki programowi "The Only Way is Essex". Jakiś czas temu celebrytka przeniosła się do gorącego Dubaju, ale to co ją tam spotkało niedawno, wywołało u Yazmin szok. Gwiazda została napadnięta i uderzona w twarz.

Zdjęcie Yazmin uwielbia imprezować w Dubaju. Tym razem jednak wyjście na imprezę nie skończyło się dla niej dobrze / BACKGRID / Backgrid USA / Agencja FORUM