Wypadek, który zmienił życie Yazmin Oukhellou

Yazmin Oukhellou na początku lipca 2022 roku uległa wypadkowi samochodowemu, który okazał się być niezwykle tragiczny w swoich skutkach. Gwiazda "TOWIE" ucierpiała i wymagała hospitalizacji oraz w późniejszym czasie, rehabilitacji, a jej chłopak, z którym podróżowała tego dnia nie przeżył wypadku.

Gwiazda po dwóch miesiącach od tego wydarzenia pierwszy raz zabrała głos, dziękując swoim fanom za wsparcie i zapewniając, że ma ogromną pomoc i wsparcie rodziny oraz przyjaciół.

Wówczas na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy Yazmin, która opowiadała o motywacji i o powrocie do normalnego życia. Dziś, osiem miesięcy po wypadku, celebrytka wróciła do swojego codziennego życia w Dubaju i zachwyca tym, jak wygląda.

Yazmin Oukhellou w różowym bikini wypoczywa w Dubaju

Oukhellou włożyła sporo pracy w to, by znów cieszyć się życiem. W mediach pojawiły się jej najnowsze zdjęcia, które pokazują, że wróciła już do Dubaju, gdzie jakiś czas temu przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii.

Piękna gwiazda wypoczywa w różowym bikini nad brzegiem basenu, a strój podkreśla jej piękne ciało. Aktywność fizyczna także była ważnym elementem powrotu do zdrowia w procesie rehabilitacji Yazmin.

Dziś celebrytka cieszy się dobrym zdrowiem fizycznym i wciąż pielęgnuje zdrowie psychiczne, podkreślając nieustannie, jak ważne jest to w życiu każdego człowieka.

Zdjęcie Yazmin Oukhellou nad basenem czytała książkę, robiła sobie zdjęcia i popijała chłodny napój. Wakacje zdecydowanie jej służą / Backgrid UK / Agencja FORUM