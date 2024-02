"Często wierzyłam w jakieś bzdury. Zwracały się do mnie również różne firmy z prośbą o promocję. Cieszę się, że zawsze odmawiałam i nie chciałam tego robić. Krótkotrwałe diety obiecujące zrzucenie dziesięciu kilogramów w dziesięć dni, a potem powrót do nawyków uważam za głupie" - mówiła w rozmowie z czeskim Cosmopolitan.

Ewa Farna podkreśla również, by w trakcie wszelkich diet zaufać wyłącznie wykwalifikowanym osobom. "Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym. Słuchaj ekspertów, a nie sławnych ludzi z Instagrama. Najważniejsze jest zweryfikowanie źródeł" - radziła.