Wraz z upływem lat warto poświęcić nieco więcej uwagi kwestiom codziennej diety. Tylko odpowiednio zbilansowane posiłki są bowiem w stanie wspierać utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia oraz opóźnić procesy starzenia. Na co zwrócić uwagę po ukończeniu 60. roku życia?

Angelika Hayer, dietetyczka ze Szwajcarskiego Towarzystwa Żywienia zdradziła, na czym powinni skupić się seniorzy. Jak wskazała, osoby po 60. roku życia potrzebują więcej białka oraz niektórych witamin i minerałów niż osoby młodsze. Dotyczy to przede wszystkim witaminy D i wapnia, czyli ważnych składników zdrowych kości.

Co jeść po 60. roku życia? Te produkty nazywane są "magicznymi"

Dietetyczka zwraca uwagę, iż w kwestii zachowania młodzieńczej formy pomimo upływu lat ważne są między innymi trzy składniki. Nazywane "magicznymi", powinny zdecydowanie częściej trafiać na talerze seniorów. Mowa o białkach, warzywach i skrobi.

Pierwsze z nich zdają się być kluczowym składnikiem diety seniora. Po 60. roku życia obfita w białka dieta pomaga bowiem utrzymać w zdrowiu mięśnie i kości, wspierając również równowagę hormonalną. W tym przypadku warto sięgać po produkty mleczne, jaja, mięso, ryby, soczewicę, ciecierzycę, tofu i hummus.

Przy okazji diety, osoby 60 plus nie powinny zapominać również o regularnym przyjmowaniu płynów. Mimo iż z wiekiem chce nam się mniej pić, najlepiej sięgać po szklankę wody po każdym posiłku, a także między nimi. Obok niej dietę warto uzupełnić również w niesłodzone napary owocowe lub ziołowe.

Zdjęcie W diecie osób 60 plus nie powinno zabraknąć białka, warzyw i skrobi / 123RF/PICSEL

Jak jeść po 60. roku życia? Towarzystwo ma znaczenie

Dietetyczka Angelika Hayer podkreśla, że istotne jest nie tylko co i jak jemy, ale również gdzie i z kim. Zdaniem ekspertki kluczem do utrzymania zdrowia, obok zbilansowanej diety, jest także nastrój towarzyszący przystępowaniu do posiłków.

Przepisem na długoletnie cieszenie się zdrowiem ma być przede wszystkim przygotowywanie posiłków i jedzenie dań w spokoju. Błędnym podejściem ma być między innymi wyznawana przez osoby mieszkające samotnie zasada, zgodnie z którą "dla jednej osoby nie opłaca się gotować". Specjalistka podkreśla, by nawet w pojedynkę celebrować każdy posiłek, dbając o jego jakość.

Zdjęcie Dietetyczka podkreśla, by nawet w pojedynkę celebrować każdy posiłek, dbając o jego jakość / 123RF/PICSEL

Szczególną przyjemnością ma być jednak jedzenie w dobrym towarzystwie. Ekspertka zachęca więc seniorów, by ci, w miarę możliwości, zapraszali przyjaciół, znajomych lub członków rodziny do wspólnego spożywania obiadów lub kolacji.

Same dania powinny być jednak radosne i przyjemne. To zapobiega bowiem brakowi apetytu i niedożywieniu.

