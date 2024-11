Naczelną zasadą aktorki jest połączenie mody z wygodą i komfortem . W jej szafie nie brakuje więc kobiecych garniturów, ale również jesiennych trenczy, ciepłych płaszczy czy przyjemnych w dotyku swetrów. Gwiazda uwielbia również ponadczasowe dżinsy - i to właśnie one, gdy znalazły się ostatnio w jednej z jej stylizacji, szybko stały się obiektem kpin.

Chociaż moda ma to do siebie, że potrafi zaskakiwać (a często również wracać - przez co po latach modne stają się te elementy garderoby, które w swoich szafach miały nasze babcie), każdy jest w stanie odnaleźć wśród obowiązujących trendów nutkę własnych, stylizacyjnych upodobań. Niekiedy jednak okazuje się, że to, co dla jednych najmodniejsze i najbardziej trendy, dla innych równa się stylizacyjnej porażce.