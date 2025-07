Jedną z najgłośniejszych spraw, w której brał udział, było śledztwo dotyczące zamordowanej studentki religioznawstwa w Krakowie, prowadzone przez tzw. Archiwum X pod kryptonimem "Skóra". Choć do sprawy dołączył dopiero w 2011 roku, czyli wiele lat po zbrodni, rzecznik prokuratury przyznał, że jego informacje były pomocne.

Z kolei nie wszyscy przedstawiciele służb podzielają entuzjazm wobec jego metod. Były zastępca Komendanta Głównego Policji, generał Adam Rapacki, w 2013 roku stwierdził, że w czasie, kiedy pełnił tę funkcję w żadnej sprawie, w której o pomoc zgłoszono się do Jackowskiego i innych jasnowidzów ich informacje nie pomogły w toku śledztwa.

Według danych z lat 1994-1999, na 440 spraw, które konsultowano z jasnowidzami, w aż 432 przypadkach wizje okazały się nietrafione , a w 8 były jedynie częściowo zgodne z faktami. Mimo to Jackowski nadal cieszy się dużym zainteresowaniem mediów i klientów indywidualnych.

Czy jasnowidzenie to opłacalny biznes? Ile kosztuje wizja?

Krzysztof Jackowski - co naprawdę myśli o swojej pracy?

Krzysztof Jackowski wielokrotnie podkreślał, że jego praca to dla niego coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Z wieloma osobami nawiązuje kontakt w trudnych chwilach - w czasie zaginięć, tragedii rodzinnych czy niepewności co do losów bliskich.