Zmysłowa Herbuś znów kusi na Instagramie. Fani zareagowali

Zmysłowa Edyta Herbuś na Instagramie. "Robisz szał" - komentują fani

Edyta Herbuś zawsze znajdzie czas, by dać znać swoim fanom, co aktualnie porabia. Tym razem poinformowała, że jest w trakcie prób do spektaklu „Bonobo”. Do wiadomości załączyła zmysłowe zdjęcia. Fani nie czekali z odpowiedzią.

Zdjęcie Edyta Herbuś znów kusi na Instagramie / VIPHOTO/EAST NEWS / East News