Goldie Hawn i Kurt Russell poznali się w 1983 roku podczas kręcenia filmu "Szybka zmiana". Aktorka, znana choćby z hitowego "Ptaszka na uwięzi" i jej kolega po fachu, znany m.in. z "Ucieczki z Nowego Jorku" wpadli sobie w oko dosłownie od pierwszej chwili. Russell przyznał kiedyś, że "Goldie wywarła na nim ogromne wrażenie".

- Uważałem, że jest niezwykle atrakcyjna. A potem zacząłem ją poznawać lepiej i odkryłem, że wiele nas łączy. Wiedziałem, że to idzie w dobrą stronę - zdradził w jednym z wywiadów.

Para rzadko pojawiała razem na ekranie - w 1987 roku wystąpili w filmie "Dama za burtą", a w 2018 roku zagrali w świątecznej produkcji platformy Netflix "Kronika świąteczna", gdzie wcielili się w Świętego Mikołaja i Panią Mikołajową. Prywatnie jednak nigdy nie chcieli się pobrać, choć rodzina ma dla nich ogromne znaczenie - wspólnie wychowali syna, Wyatta Russella oraz dzieci ze swoich poprzednich małżeństw, m.in. córkę Goldie i jej byłego męża Billego Hudsona, dziś również aktorkę, Kate Hudson.

- Ludziom takim jak my akt małżeństwa nie daje nic, czego byśmy już nie mieli - powiedział kiedyś Russell, a Goldie dodała, że gdyby wyszła za swojego partnera, "to już dawno byłaby po rozwodzie". Jaka jest więc ich recepta na szczęśliwy związek?

- Wystarczy, że chcemy być razem. Nie sądzę, że istnieje jakiś lepszy sposób - powiedziała aktorka.

Rita Wilson i Tom Hanks - 39 lat razem

Rita Wilson i Tom Hanks są już razem prawie 40 lat Willy Sanjuan/Invision/East News East News

Tomowi nie wiodło się wtedy w pracy - nie odnosił sukcesów, słabo zarabiał, jego małżeństwo było niewypałem, a żona obwiniała go o wszystkie niepowodzenia. Aktor coraz częściej sięgał więc po alkohol i narkotyki, dobijało go też silne przeczucie, że u boku Rity mógłby być wreszcie szczęśliwy. Przez wzgląd na dzieci nie potrafił jednak zostawić żony.

Kilka lat później Samantha wyręczyła aktora i wystąpiła o rozwód. W 1987 roku Tom znów był wolny i od razu związał się z Ritą - jeszcze w sylwestra poprosił ją o rękę. Para pobrała się kilka miesięcy później i doczekała dwóch synów - Cheta i Trumana Theodore'a.

Początek małżeństwa przyniósł też pierwsze sukcesy Toma, który po kilku latach stał się jednym z najpopularniejszych aktorów w Hollywood. Nic dziwnego, że Hanks powtarza dziś, że wszystko co ma, zawdzięcza ukochanej.

- Obiecaliśmy sobie, że stworzymy fajny, dojrzały związek. Udało się, choć sami w to nie wierzyliśmy - przyznała kiedyś Wilson.

Calista Flockhart i Harrison Ford - 22 lata razem

Calista Flockhart i Harrison Ford poznali się w 2002 roku podczas rozdania Złotych Globów. Przez lata utrzymywano, ze gwiazda "Ally McBeal" specjalnie oblała winem słynnego Indiana Jones, by mieć pretekst do rozpoczęcia rozmowy. W jednym z wywiadów para zaprzeczyła jednak tym plotkom.

Calista Flockhart z ukochanym, Harrisonem Fordem IMAGO/M. Popow/Imago Stock and People/East News East News

- Rozmawialiśmy jakieś 20 minut, zanim to się stało. Prawda jest taka, że to Harrison rozlał wino! - śmiała się aktorka.

Wino i tak nie byłoby im jednak potrzebne, bo para zachwyciła się sobą dosłownie od pierwszej sekundy. Harrison nie tracił więc czasu i zaprosił Calistę na kolację, a ta zgodziła się, ale pod warunkiem, że będzie mogła wziąć z sobą kolegę z serialu. Ford nie pozostał dłużny i zaprosił grupkę swoich przyjaciół. Klimat daleki był więc od intymnego, ale aktor i tak "kręcił" się cały czas obok serialowej Ally. Przyjaciele pary przyznają, że tego wieczoru Harrison i Calista stali się nierozłączni.

Aktorzy przez jakiś czas ukrywali swój związek - chcieli, by rozwijał się we względnym spokoju, zresztą Ford wciąż był prawnie związany z Melissą Mathison. Rok później ogłosili jednak światu swoją miłość.

Para pobrała się w 2010 roku, co było sporym zaskoczeniem, bo aktor zarzekał się, że nie weźmie już nigdy ślubu. Po latach przyznał, że dla Calisty musiał zrobić wyjątek. Po ślubie gwiazdor stał się też ojcem dla adoptowanego syna aktorki, 23-letniego już dziś Liama.

- Harrison i ja dużo się śmiejemy. Poczucie humoru jest dla mnie wszystkim - powiedziała Calista, spytana o receptę na szczęśliwe małżeństwo. Ford przyznał natomiast, że zawsze pilnuje swoich domowych obowiązków, a dla mężczyzn pozostających w związkach małżeńskich ma jedną, sprawdzoną radę:

- Nie mów, zamiast tego przytakuj - śmiał się na łamach "Parade".

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas - 26 lat razem

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas poznali się w 1998 roku na festiwalu filmowym w Deauville, ale aktorka, znana wtedy głównie z filmu "Maska Zorro", nie była zachwycona nowym absztyfikantem. Douglas miał od wielu lat opinię imprezowicza i podrywacza.

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas podczas 78. Ceremonii wręczenia Złotych Globów USA TODAY Network/Sipa USA/East News East News

- Powiedziano mi, że Michael chce mnie poznać. Byłam zdenerwowana, bo nie miałam pojęcia, o co może mu chodzić - wyznała Zeta - Jones w wywiadzie u Larry’ego Kinga.

Jak się okazało, od razu chodziło o miłość, bo Michael Douglas przyznał kiedyś publicznie, że dla niego była to "miłość od pierwszego wejrzenia". Aktor nie zachwycił jednak początkowo Catherine - zaprosił ją do baru i szybko wypalił, że będzie ojcem jej dzieci. Piękna aktorka odpowiedziała, że chyba czas się pożegnać, tym bardziej, że na drugi dzień miała samolot. Douglas postanowił jednak zawalczyć i odwiedził ją z kwiatami i... przeprosinami. Przepraszał na tyle skutecznie, że para umawiała się regularnie przez kolejnych dziesięć miesięcy. Kolejnym etapem były oświadczyny i ślub - Catherine i Michael pobrali się po niecałym roku znajomości.

Jak można się domyślić, nie dawano im większych szans, ale on trwali u swego boku. Związkiem nie zachwiała nawet poważna choroba aktora, który długo walczył z rakiem języka. Ostatecznie udało mu się wygrać, ale stres mocno odbił się na zdrowiu aktorki, u której zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową. W tym samym czasie do więzienia trafił syn aktora z pierwszego małżeństwa, oskarżony o handel narkotykami, a Catherine i Michael zdecydowali się na separację. I te zawirowania udało się im jednak przetrwać.

- Szaleję za nią… Myślę, że każda para przeżywa swoje trudne chwile. Jedyny problem polega na tym, że my jesteśmy w centrum zainteresowania opinii publicznej. Ale wróciliśmy do siebie silniejsi niż kiedykolwiek - powiedział aktor.

- Małżeństwo to długa droga i myślę, że współcześnie zbyt szybko z niego rezygnujemy. Nie wolno poddawać się, gdy pojawi się pierwszy problem, ponieważ pierwszy będzie zarazem ostatnim - dodała jego piękna żona.

Cindy Crawford i Rande Gerber - 29 lat razem

Cindy Crawford i Rande Gerber poznali się w 1991 roku, ale początkowo nic nie wskazywało na to, że będą kiedyś razem. Ona przyszła na ślub wspólnych przyjaciół sama, a on z ówczesną partnerką. Po latach modelka przyznała, że to ich uratowało, relacja była czysta - najpierw biznesowa, później towarzyska. Choć pojawiały się plotki, że para zaczęła romans, gdy Cindy była żoną aktora, Richarda Gere, to oboje utrzymują, że nie jest to prawda. W 1995 roku Cindy rozwiodła się z mężem i coraz częściej spotykała z przyjacielem-biznesmenem.

Cindy Crawford i Rande Gerber na zakupach Backgrid/East News East News

- Cindy rozstała się z Richardem i związała ze mną - stwierdził w jednym z wywiadów konkretny Gerber, a topmodelka dodała, że to był moment, w którym dojrzała, naprawdę stała się kobietą i zrozumiała, czego chce od życia.

Cindy i Rande pobrali się w 1998 roku. Mają dwójkę dzieci - córkę Kaię, która poszła w ślady mamy i robi imponującą karierę w modelingu oraz syna Presley'a, również modela. Wciąż są też bardzo szczęśliwi.

- Ja zawsze stawiam Randego na pierwszym miejscu. I wiem, że on też ma właściwie ustawione priorytety. Jeżeli wyjeżdżamy służbowo w jednym tygodniu, kolejny musimy spędzić z rodziną. Nie myślimy, że miłość jest dana raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować - powiedziała kiedyś modelka, spytana o sekret udanego małżeństwa.

Dodała też, że oboje zaczęli swoją znajomość od przyjaźni i wciąż są swoimi najlepszymi kumplami.

- Żeby związek przetrwał, trzeba dbać o tę przyjaźń i dobrze się bawić - powiedział jej mąż.

Victoria i David Beckham - 27 lat razem

Victoria Adams i David Beckham poznali się w 1997 roku podczas jednego z meczów futbolowych. David, jeden z najpopularniejszych piłkarzy świata, wypatrzył sobie Victorię już chwilę wcześniej - ponoć powiedział nawet swojemu przyjacielowi, że to właśnie Posh Spice będzie jego żoną. Ona była jednak sceptyczna - wiedziała przecież jak słabą reputację mają piłkarze. David zaskoczył ją jednak swoją rodzinnością.

- Gdy inni piłkarze stali po meczu przy barze, on spędzał czas ze swoją rodziną. Poza tym miał uroczy uśmiech - zdradziła.

Victoria i David Beckham są już razem 27 lat AFP

Sprawy potoczyły się więc gładko - w 1998 roku Spicetka i sportowiec byli już zaręczeni, a w lipcu 1999 roku wzięli ślub. Na świecie był już wtedy pierwszy syn pary, Brooklyn. Dziś Beckhamowie mają czwórkę dzieci - trzech synów i, uwielbianą przez całą rodzinę, córkę Harper.

Beckhamowie przez lata uchodzili za parę idealną, ale kryzysy nie ominęły również ich. W roku 2004 świat obiegły niepokojące doniesienia - David Beckham miał zdradzić żonę ze swoją hiszpańską asystentką, Rebeccą Loos. Para nie komentowała jednak tych doniesień i dziś, nawet po wielu latach nazywa ten okres próbą, z której oboje wyszli zwycięsko. 4 lipca tego roku Victoria i David świętowali 25. rocznicę ślubu, publikując z tej okazji na Instagramie archiwalne, ślubne zdjęcia. Beckhamowie zaskoczyli też fanów nową sesją zdjęciową - wokalistka oraz projektantka i piłkarz pozują na swoich kultowych, ślubnych tronach w oryginalnych kreacjach ślubnych. Jak widać, okazały się one równie trwałe jak ich miłość.

- Tak, wciąż to mamy. Nie mogę uwierzyć, że to już 25 lat. Tak bardzo cię kocham - napisała Victoria na Instagramie.

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy - 44 lata razem

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy poznali się, gdy oboje byli jeszcze na studiach. Spotkali się na zebraniu Rady Uczelnianej.

- Olek spotkał się z moimi kolegami i powiedział do nich, że się ze mną ożeni - wyjawiła Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie z Krzysztofem Ibiszem dla programu Demakijaż.

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy są razem 44 lata Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

On również wpadł jej w oko, ale niedawno zakończyła trudną relację i nie szukała związku. Najpierw była więc przyjaźń, ale szybko zrozumieli, że nie umieją bez siebie żyć - pobrali się w listopadzie 1979 roku.

Początki nie były łatwe, bo i czasy nie należały do najłatwiejszych. Po latach Kwaśniewscy przyznali jednak, że ten okres mocno ich zahartował i zbliżył do siebie. To była pierwsza próba związku. W lutym 1981 roku na świat przyszła ich córka, Aleksandra.

Aleksander Kwaśniewski wkroczył w politykę, a jego żona zajęła się domem. To był trudny czas, bo Jolanta częściej widywała wtedy męża w telewizji niż w domu. Paradoksalnie, to okres prezydentury był dla nich czasem bliskości.

- Blisko to my byliśmy zawsze, ale nie zawsze fizycznie razem - powiedziała kiedyś była prezydentowa. Jaki jest sekret ich małżeństwa?

- Małżeństwo to ziemia, którą można zostawić odłogiem albo uprawiać przez małe gesty. Lubię obdarowywać żonę kwiatami. Studentom zawsze tłumaczę, że kwiaty trzeba przynosić dziewczynom bez okazji, bo jak przynosi się tylko z okazji, to zawsze się o jakiejś zapomni, a gdy zdarzy się przynieść bez okazji, to będzie podejrzane - żartował w jednym z wywiadów dla Newsweeka.

Jolanta upatruje powodzenie związku w małych przyjemnościach:

- Życie jest krótkie, trzeba wykorzystywać każdą szansę, żeby się pocieszyć, sprawić sobie przyjemność - powiedziała kiedyś.

Izabela i Adam Małyszowie - 28 lat razem

Izabela i Adam Małyszowie poznali się jeszcze w szkole podstawowej, ale na pierwszą randkę wybrali się w 1996 roku.

Iza i Adam Małysz Podlewski AKPA

- Zadziałała magia dyskoteki. Banalna historia, prawda? - śmiała się żona skoczka w wywiadzie z 2020 roku.

Para pobrała się szybko - 16 czerwca 1997 roku w ewangelickim kościele pw. apostołów Piotra i Pawła w Wiśle, ponieważ sportowiec jest luteraninem, a Izabela katoliczką. Po kilku miesiącach na świecie pojawiła się ich pierwsza i jedyna córka, Karolina. Chwilę później całą Polskę ogarnęła "Małyszomania".

Gdy Adam Małysz zdobywał dla Polski najważniejsze trofea, jego żona miała na głowie cały dom, dziecko, a przy tym także plotki, insynuacje i tłumy fotografów oraz fanów pod domem. To nie był łatwy czas, ale Izabela wiedziała, że życie ze sportowcem jest trudne. Nie spodziewała się jednak tak ogromnej fali hejtu. Gdy Adam Małysz święcił triumfy na skoczni, ona oskarżana była o romans z dziekanem... Prasa wielokrotnie obwieszczała też rychły rozwód pary. Oni jednak twardo trwali przy sobie.

- Adam to miłość mojego życia. Myślę, że spędzę z nim resztę swoich dni, więc jeśli miałabym wybierać drugi raz, zdecydowałabym tak samo. Niezależnie od tego, kim jest i jakie odnosił sukcesy, a dlatego, że jest takim człowiekiem - mówiła, tłumacząc, że dla miłości była i jest w stanie wiele znieść.

Lidia Popiel i Bugusław Linda - 33 lata razem

Lidia Popiel i Bogusław Linda są razem 33 lata Mariusz Grzelak Reporter

Lidia Popiel i Bogusław Linda poznali się w 1991 roku na planie filmu "Kroll". Uczucie wybuchło z ogromną siłą, ale napotkało na kilka poważnych przeszkód. Lidia była wtedy mężatką, a Bogusław uchodził za niepoprawnego amanta.

- Nie zainteresowałam się nim dlatego, że był moim przedmiotem marzeń. Nie zamotała mi w głowie jego sława. Bogusław ma w sobie ogromny urok, coś tak magnetycznego, że nawet gdyby zamiatał ulice, dużo kobiet by się w nim kochało. A ja uwielbiam, kiedy kobiety interesują się moim facetem - tłumaczyła modelka i fotografka w jednym z wywiadów.

Para postanowiła postawić wszystko na jedną kartę - Lidia wystąpiła o rozwód, ale jej mąż długo nie chciał go jej dać. Ustąpił jednak, gdy dowiedział się, że jego żona jest w ciąży z popularnym aktorem. W 1992 roku na świecie pojawiła się córka pary, Aleksandra. Lidia Popiel i Bogusław Linda pobrali się jednak dopiero osiem lat później.

- Marzyłem zawsze o wielkiej miłości. I jak spotkałem Lidkę, kobietę mojego życia, to odtąd ona już była najważniejsza - wyznał aktor Magdzie Umer w wywiadzie-rzece pt. "Zły chłopiec".

Choć staż tej pary to wystarczający dowód na siłę ich miłości, to małżonkowie wielokrotnie musieli walczyć z nieprawdziwymi plotkami na swój temat, a nawet oskarżeniami o zdradę.

- Jakiś czas temu nasz przyjaciel zachorował i poszedł do wydawnictwa z wymyśloną historią o mnie i o mężu. Ta historia dotyczyła domniemanej zdrady. Wiedzieliśmy, że jest chory, że jest w trudnej sytuacji, usprawiedliwialiśmy jego zachowanie. [...] Ta historia wlecze się za nami od lat - powiedziała Lidia Popiel w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Na pytanie o sekret swojego udanego małżeństwa, odpowiedziała, że jest nią wolność, postrzegana jednak nie w kategorii braku lojalności czy zdrad, ale umiejętności obdarowania partnera przestrzenią, której przecież każdy z nas potrzebuje, nawet w najszczęśliwszym związku.

