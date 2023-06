Jestem przeciwnikiem cichych dni. Uważam, że najgorszym rozwiązaniem jest zamknięcie się w sobie, bo to tylko wydłuża proces dochodzenia do zgody. Kiedyś byłem bardziej choleryczny, więc uważam, że takie wyrzucenie z siebie pretensji, czy uwag, ma w sobie więcej sensu, tylko ważne jest, żeby w takiej erupcji pretensji szybko dojść do ładu, czyli po pierwsze przeprosić, szczególnie jeżeli padły słowa, które paść nie powinny, po drugie, jak trzeba, to zaprosić na kolację, albo samemu zrobić kolację i powiedzieć "nie ma o czym gadać" i jedziemy dalej

opowiada Aleksander Kwaśniewski w programie "Zdanowicz pomiędzy wersami"