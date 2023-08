Spis treści: 01 Jennifer Lopez: wokalistka, aktorka, multimilionerka

2023 rok upłynie Jennifer Lopez przede wszystkim pod znakiem muzycznego powrotu. Wokalistka planuje wydanie długo wyczekiwanej płyty "This is Me... Now". Tytuł albumu nawiązuje do albumu z 2002 roku "This Is Me... Then", z którego pochodzi wielki przebój "Jenny from the block".

Jennifer Lopez: wokalistka, aktorka, multimilionerka

Zdjęcie Jennifer Lopez przez wielu określana jest mianem najpiękniejszej kobiety na świecie / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Jennifer Lopez w lipcu skończyła 54 lata. Jest nie tylko wokalistką i tancerką, ale również gwiazdą kina, telewizji i multimilionerką. Wokalistka jest też popularna na Instagramie, gdzie co jakiś czas odsłania kulisy życia zawodowego i prywatnego. Jej profil obserwuje obecnie 250 mln osób. Jennifer Lopez chętnie publikuje zdjęcia w rozmaitych stylizacjach, od czasu do czasu chwali się zgrabną figurą. Gwiazda relacjonuje też jak spędza wakacje.

Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu. Tak wygląda w naturalnej odsłonie

Na najnowszym filmiku na Instagramie Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu.

- Bez filtra. Cała ja. "This Is Me... Now", w wieku 54 lat. Promienna i szczęśliwa - napisała na Instagramie, odnosząc się do tytułu nadchodzącego albumu.

Gwiazda w naturalnym wydaniu zachwyciła fanów. "Królowa", "Piękna i naturalna" - pisali niektórzy. Część komentujących zwróciła jednak uwagę na coś innego. Twierdzili, że wygląd Jennifer to zasługa medycyny estetycznej. Fani wokalistki stanęli w jej obronie.

"W wieku 54 lat wyglądasz tak promiennie... Nic dziwnego, że niektórzy nie mogą tego znieść i ci zazdroszczą",

"Niektórzy nie mogą znieść tego, jak piękna jesteś"

- pisali fani Jennifer.

Jennifer Lopez: jak dba o formę?

Jennifer Lopez mimo upływu lat nadal zachwyca zgrabną sylwetką. Zawdzięcza ją nie tylko dobrym genom, ale i zdrowemu odżywianiu się, uprawianiu sportów i ćwiczeniom na siłowni. W codziennej diecie stara się wybierać zdrowe dania i dba picie odpowiedniej ilości wody.

Gwiazda wstaje przed piątą rano, aby zrobić trening. W rozmowie z "UsWeekly" piosenkarka przyznała, że jej zdaniem "istnieje pozytywna korelacja między ćwiczeniami a zdrowiem psychicznym".

Dlatego codziennie ćwiczy nie tylko, by mieć idealną figurę, ale również po to, by dobrze się ze sobą czuć.

