Zofia Klepacka skomentowała medal Zillmann. Jednoznaczne słowa!

Zofia Klepacka jest utytułowaną polską windsurferką. Zdobyła m.in. tytuł mistrzyni i wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X, jest też brązową medalistką XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Oprócz sukcesów sportowych, które Zofia Klepacka ma na koncie, jest o niej głośno z innego powodu. Windsurferka nie kryje się ze swoimi wyrazistymi poglądami - jest gorliwą katoliczką, która podkreśla swoją wiarę w Boga, często wyrażała swoją niechęć wobec środowiska LGBT. Ostro skomentowała na przykład podpisanie "Deklaracji LGBT+" przez Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy:

"Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski. Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę w Powstaniu? Nie wydaje mi się..."

Mimo burzy, która rozpętała się po tych słowach, nie wycofała się z nich. W rozmowie z Polskim Radiem 24, powiedziała:



Ja do homoseksualistów nic nie mam, ale nie zgadzam się z uczeniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, że to jest normalne. Normalny model rodziny to kobieta i mężczyzna. Dzięki takim związkom jest przedłużana cywilizacja. Tak nie jest w przypadku związków mężczyzny z mężczyzną czy kobiety z kobietą. Do homoseksualistów osobiście nic nie mam. Niech sobie robią, co chcą, ale niech nie wprowadzają do szkół nauki, że to jest normalne, bo nie jest

Narzekała też na hejt, który wylał się po nią po poprzedniej wypowiedzi.





Zofia Klepacka o medalu dla Katarzyny Zillmann

Katarzyna Zillmann należy do drużyny wioślarskiej, która zdobyła srebro dla Polski. Po udanych zawodach w Tokio zawodniczki dziękowały przed kamerami swoim rodzinom, partnerom i mężom - Katarzyna Zillmann podziękowała natomiast za wsparcie swojej partnerce.



Jak zareagowała na to Zofia Klepacka?





Windsurferka opublikowała post na Facebooku ze zdjęciem, na którym stoją we dwie z Katarzyną Zillmann, uśmiechając się. Napisała też krótki status:



Sport ponad wszystko! Brawo Kasia i cała załoga za srebro dla Polski.

Klepacka i Zillman na zdjęciu? Internauci zareagowali błyskawicznie

Pod zdjęciem natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Internauci chwalili gest Klepackiej i apelowali o porozumienie ponad światopoglądowymi podziałami:





Obie jesteście wielkie! Brawo! ����������������������������������������❤️

Brawo Pani Zosiu, brawo Pani Kasiu��������

Brawo dziewczyny. Wielkie brawa dla Kasi za medal. Sport jest piękny i zawsze łączył ludzi.

* * *



