To, co mogę wam poradzić, to absolutnie nie przylatujcie tutaj linią - Ryanair. Lot krótki, ale my mieliśmy wylecieć o 20, a była godzina opóźnienia. Przez cały lot nie zgasili światła i sprzedawali wszystko. Młoda wyszła z samolotu tak przebodźcowana i przemęczona, że masakra

cytuje słowa gwiazdy portal Plotek.