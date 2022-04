Celebrytka przechadza się po ogrodzie w samej bieliźnie. Te zdjęcia podnoszą puls!

Kendall Jenner nie przyszła na premierę "The Kardashians". Odcina się od rodziny?

Kourtney Kardashian znów kusi. Postawiła na odważną stylizację!

O ekscesach księcia Filipa krążyły legendy. Jakim mężem był dla Elżbiety II? Zofia Zborowska to córka wybitnych artystów Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej. Aktorka znana jest przede wszystkim z roli w serialu "Barwy szczęścia" czy "Za marzenia". Na początku roku ukazał się kolejny tytuł z jej udziałem - "Miłość, seks & pandemia".

Prywatnie jest żoną siatkarza Andrzeja Wrony. W ubiegłe wakacje ich rodzina powiększyła się, a małżeństwo powitało na świecie córkę - Nadzieję. Teraz Zofia Zborowska przebywa w Brazylii, gdzie wybrała się na długo wyczekiwane wakacje. Pod ostatnim zdjęciem zaapelowała do kobiet.

Zofia Zborowska w skąpym bikini

W sierpniu ubiegłego roku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostali rodzicami małej Nadziei. Od tamtej pory aktorka systematycznie zwierza się swoim fanom z trudności i rozterek, jakie towarzyszą jej w związku z pojawieniem się na świecie jej pierwszego dziecka. Gwiazda nie koloryzuje swoich opowieści, pokazując swoje ciało bez korzystania z upiększających filtrów.

Reklama

Instagram Post

Aktorka nie wstydzi się swojego ciała, z dumą prezentując figurę w kostiumie kąpielowym. Gwiazda przebywa właśnie w Brazylii, gdzie zabrała córeczkę i poleciała odwiedzić siostrę, Hannę Zborowską-Neves. To z brazylijskiej plaży pochodzi najnowsze zdjęcie, które pojawiło się na Instagramie Zofii Zborowskiej. Pod nim aktorka zaapelowała do kobiet.

Zofia Zborowska pokazała ciało po porodzie

"Hej, Wiem ile pracy Cię kosztuje polubienie swojego ciała na nowo, w końcu tyle przeszło przez ostatnie 1,5 roku już nie jest takie zbite jak kiedyś, pojawiły się rozstępy na brzuchu, trochę więcej skórki na nogach no i tłuszczu...ALE to samo ciało wyprodukowało pięknego człowieka karmi go, nosi, tuli...

dziewczyny! Bądźmy dla siebie dobre i wyrozumiałe, jesteśmy heroskami oczywiście zachęcam Was do uprawiania sportu, picia wody i zdrowego odżywiania się ale też dajmy sobie trochę luzu! W końcu szczęśliwa mama to szczęśliwe bobo. P.S. Czy ten filtr na brzuch nie jest wspaniały?!" - napisała.

Instagram Post

Post wywołał spory entuzjazm wśród fanek aktorki. Kobiety nie tylko podziwiają gwiazdę za szybko powrót do formy sprzed ciąży, ale również gratulują i dziękują za jej słowa.

***

Zobacz również:

Tworzyli jedną z najgorętszych par. Zakończyła związek, bo poznała innego

Marcin Hakiel już nie rozpacza po Cichopek. Wymowne zdjęcie z kobietami

Baron zaczął planować dzieci. To wpływ Kubickiej tak na niego działa