Teraz para została przyłapana na wizycie w Vancouver, w Kanadzie. To mogłoby wyjaśniać pośpiech Harry'ego. Wszystko wskazuje na to, że Meghan Markle wraz z mężem przylecieli do Kanady w związku ze zbliżającym się wydarzeniem One Year to Go przed igrzyskami Invictus Games Vancouver Whistler, w które są od lat zaangażowani.