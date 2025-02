Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych potrzebna Ci będzie odwaga i determinacja, by bronić tego, co dla Ciebie ważne. Trzymaj emocje na wodzy i nie wdawaj się w zbędne dyskusje. Ktoś chce sprowokować Twoją reakcję, by znaleźć słaby punkt i zszargać nerwy. Nie dawaj mu tej satysfakcji. W finansach możesz odbyć rzeczową rozmowę z prawnikiem lub z urzędnikiem. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z nerkami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska