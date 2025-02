9 Buław

W życiu osobistym nie ma teraz miejsca na improwizację ani innowacje. Zastany układ trzyma się mocno. Nie wkładaj kija w mrowisko, bo reakcja może zdecydowanie Cię przerosnąć. Gdy towarzystwo jest tak bardzo skonsolidowane, wszystko, co możesz zrobić, to czekać na dogodny moment. W finansach nie masz do czynienia z ludźmi chętnymi zmianom. Szukaj innych. W zdrowiu uwaga na ramiona, łokcie.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska