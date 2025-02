Mag

W relacjach prywatnych potrzebna będzie Tobie teraz zręczność, umiejętności manipulowania otoczeniem. Wcale nie musi to oznaczać złych intencji. Wbrew deklaracjom ludzie rzadko lubią słyszeć szczerą prawdę. Jeśli to możliwe, staraj się przekazać swoje racje delikatnie. W finansach masz wszystkie narzędzia, by osiągnąć sukces. Pozostaje działać. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na nadgarstki.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska