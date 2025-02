Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która szanuje tylko to, co sama stworzyła. Ten ktoś nie będzie umiał mieszkać w cudzym mieszkaniu i z trudnością dogada się z Twoimi starymi znajomymi. Zechce natomiast zbudować od zera bezpieczną przystań tylko dla Was. W finansach chroń to, co dla Ciebie cenne. Jeszcze nie czas, by tracić czujność. W zdrowiu uwaga na ból brzucha.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska