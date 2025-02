Wodnik - 2025-02-10 / 2025-02-16

Siła, odwrócony As denarów, Królowa denarów. Zimowa aura uczyni Cię spostrzegawczym i pewnym siebie. W pracy na etacie zabierzesz się za cięższe zadania, bo łatwo ci będzie przychodzić ich rozwiązywanie. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą być zadowolone, bo to czego nauczyły się dawniej, wreszcie zacznie procentować i przynosić oczekiwane zyski. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wykorzystają znajomości do zdobycia wymarzonego wakatu. W sprawach finansowych mogą pojawić się opóźnienia z płatnościami, ale nie będą miały dla ciebie gorszych konsekwencji.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell