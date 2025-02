Baran - 2025-02-10 / 2025-02-16

As Pucharów, Królowa Mieczy, Wieża W twoim życiu miłosnym szykują się zmiany. Masz sporo do przemyślenia. Otwórz serce na te zmiany a zawita do twojego serca prawdziwa królowa życia, na którą czekałeś całe swoje życie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? Na pierwszy rzut oka wszystko to, co cię spotka w tym tygodniu, będzie takie bardzo mocno spektakularne. I o to właśnie chodzi. Coś, co się wydawało niemożliwe do zrealizowania, w tym tygodniu, uda się tobie wykonać i to z nawiązką. To będzie dobre dla ciebie. Ale, gdyby nie pomoc Koziorożca czy Skorpiona, wciąż byłoby ci szaro. Zatem znajdź chwilę, by się im odwdzięczyć za pomoc.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall