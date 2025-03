Baran - 2025-03-31 / 2025-04-06

Kochankowie, Cesarz, Słońce Staniesz przed wyborem. Będzie on dość trudny ale dasz radę. Ustalić musisz, czy wciąż możesz czuć się stabilnie. Jeśli tak, to będzie dobrze i słońce świecić będzie dla twojej relacji a związek nabierze nowego blasku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu skup się na realizacji swoich marzeń. Czas, kiedy tylko o nich śniłeś, właśnie dobiegł końca. Energia tego tygodnia sprzyjać będzie właśnie tobie i dobrze wykorzystaj ten czas. Znajdziesz zwolenników i pomocników, zwłaszcza Panna i Rak, będą tobie mocno kibicować. Pozwól im być przy tobie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall